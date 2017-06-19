محكمة كويتية تخفف الإعدام للمؤبد لمتهم بالتخابر مع إيران

الكويت (وكالات)

ألغت محكمة التمييز الكويتية أمس حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى «خلية العبدلي» الإرهابية وقضت بسجنه مؤبداً.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة قضت خلال جلستها بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية وحبسهم 10 سنوات، فيما قضت باستبدال حكم السجن المؤبد لمتهم بالسجن 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت يوم الأول من شهر سبتمبر عام 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران وجماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.