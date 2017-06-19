الحكومة توجه بسرعة تركيب المولدات الكهربائية في عدن

عدن (وكالات)

وجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أمس، وزارة الكهرباء والجهات المختصة الأخرى بسرعة نقل المولدات الكهربائية الـ 75 ميجاوات التي وصلت إلى ميناء الحاويات في محطتي المنصورة وخور مسكر وسرعة تركيبها لسد العجز الحاصل في الطاقة التي تعيشها مدينه عدن هذه الأيام.

إلى ذلك قام نائب وزير الكهرباء مبارك التميمي بزيارة ميناء الحاويات لتفقد المولدات و نقلها إلى موقع التركيب. وأكد التميمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن دخول هذه المولدات الى الخدمة‎ سيغطي بشكل كبير عجز الطاقة الكهربائية.

وكانت قد وصلت مساءأمس إلى ميناء الحاويات في ميناء عدن باخرتين محملتين بمولدات الكهربائية 75 ميجاوات.