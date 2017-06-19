واشنطن: إيران تدعم الحوثيين بصواريخ كروز لتهديد الملاحة

واشنطن (وكالات)

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، أن إيران ما زالت تدعم ميليشيات الحوثي بصواريخ كروز للتأثير في مضيق باب المندب وتهديد الملاحة.

واعتبر المسؤول العسكري الأميركي أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تعد من أهم القضايا الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن توفير إيران صواريخ كروز ومعدات متطورة للمتمردين الحوثيين يشكل تهديدا لممر مائي حيوي بالنسبة للتجارة العالمية، كما يعد تحديا لالتزام الولايات المتحدة بإبقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة أمام حركة الملاحة الدولية.

وكانت الميليشيات واصلت تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث استهدفت أخيرا سفينة مساعدات إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا بعد تنفيذها مهمة إنسانية.