«الهلال» تدشن مشروع كسوة العيد في عدن

عدن (الاتحاد)
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع توزيع كسوة العيد لـ 676 طفلاً وطفلة في مدينة عدن جنوب اليمن، وذلك ضمن مشاريع الهيئة الإنسانية للتخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع الذي تم تدشينه في «صيرة، خورمكسر، المعلا، والتواهي» إلى رسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال المحتاجين وتوفير ملابس جديدة لهم للعيد.
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وعبر الأهالي عن سعادتهم بتوفير كسوة العيد لأبنائهم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مثمنين هذه الجهود الإنسانية التي تسهم في إعادة الأمل والحياة للأطفال المحرومين من فرحة العيد في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الملابس في الأسواق والتي حرمت الكثيرين.