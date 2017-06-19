«الهلال» تدشن مشروع كسوة العيد في عدن

عدن (الاتحاد)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع توزيع كسوة العيد لـ 676 طفلاً وطفلة في مدينة عدن جنوب اليمن، وذلك ضمن مشاريع الهيئة الإنسانية للتخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع الذي تم تدشينه في «صيرة، خورمكسر، المعلا، والتواهي» إلى رسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال المحتاجين وتوفير ملابس جديدة لهم للعيد.

وثمن مدير عام صيرة خالد سيدو، اللفتات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من أجل إدخال السعادة والفرحة في قلوب الأطفال المحتاجين الذين هم بحاجة ماسة إلى الدعم والرعاية والتخفيف من معاناتهم مع قدوم عيد الفطر المبارك، مضيفا: عهدنا إمارات الخير وعطاءاتها الإنسانية المستمرة في دعم الأطفال والفقراء والمحتاجين بشكل مستمر للتخفيف عن هذه الشريحة الأكثر تضررا من الأوضاع الحالية التي تعيشها البلد، وأضاف أن «دولة الإمارات وضعت بصمات واضحة من خلال جملة المساعدات الإغاثية والتنموية التي تقدمها من أجل إعادة الإعمار للأرض والإنسان بشكل متواز، مشيراً إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي بعطاء وسخاء لا محدود يعجز اللسان عن وصفها.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بتوفير كسوة العيد لأبنائهم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مثمنين هذه الجهود الإنسانية التي تسهم في إعادة الأمل والحياة للأطفال المحرومين من فرحة العيد في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الملابس في الأسواق والتي حرمت الكثيرين.