«الشرعية» تسيطر على تلال استراتيجية في حجة

عقيل حلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية المدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي تقدماً مهماً في محافظة حجة وذلك بعد سيطرتها على تلال استراتيجية قرب منطقة وادي حيران، فيما أحبطت هجوماً للميليشيات غرب مدينة تعز، وتمكنت من أسر فريق ألغام متكامل تابع للانقلابين في منطقة صبرين بمحافظة الجوف.

وشنت قوات الشرعية أمس، هجوماً عنيفاً على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية على مشارف وادي حيران المحاذي لمديرية ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصادر عسكرية قولها، إن الهجوم أسفر عن سيطرة الجيش على تبتي «الوادي والرعد» المطلتين على وادي حيران، وأسفر الهجوم عن قتل 9 عناصر من المليشيات وإصابة آخرين، وأضافت المصادر بأن أحد عناصر الميليشيات وقع في أسر في قبضة الشرعية بينما فر البقية مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وأسلحة متوسطة وخفيفة.

وتزامن الهجوم مع تغطية مباشرة من طيران التحالف العربي، حيث شنت المقاتلات 7 غارات استهدفت تجمعات للمليشيات على مشارف الوادي وتعزيزاته في منطقة الجر.