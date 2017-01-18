وزير الدفاع اللبناني يؤكد الالتزام بالقرار 1701

بيروت (وكالات)

أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف أمس، التزام لبنان تطبيق القرار الدولي 1701 والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل».

وذكرت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان، أن كلام الصراف جاء خلال استقباله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ الأمن القاسم وين وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان مايكل بري، حيث تم التداول في المراجعة التي تجريها الأمم المتحدة حول «يونيفيل». وقال الصراف خلال اللقاء، إن «القرار 1701 الصادر في عام 2006 لا يشبه القرار 1701 في عام 2017 لأسباب عدة بينها، وذلك تمتع لبنان اليوم بنظام سياسي جديد ورئيس جديد وحكومة جديدة، إضافة إلى أن الجيش اللبناني يتمتع اليوم بجهوزية كاملة».

وأضاف «هذا لا يعني أنه ليس لدينا احتياجات وأولويات، لكننا مستعدون للالتزام أكثر من أي وقت مضى بتطبيق القرار 1701 وبالتعاون الكامل مع اليونيفيل». وأشار إلى «ضرورة أن تلحظ الرؤية الاستراتيجية الجديدة وجود متغيرين مهمين هما مطالبة لبنان بموارده الطبيعية في المياه الإقليمية، ووجود أكثر من مليون لاجئ سوري».