أحكام الفلبين العرفية.. ومشاكل التطبيق

مانويل كويزون ليي*

مضى ما يقرب من شهر منذ أن رد الرئيس «رودريجو دوتيرت» على موجة القتال التي اندلعت في مدينة ماراوي، الواقعة في قلب جزيرة ميندناو، وذلك بإعلان الأحكام العرفية. ولا يزال الجيش يكافح من أجل استعادة السيطرة على جزء من المنطقة من جماعة متمردين مسلمين.

لكن كيف كان رد فعل المؤسسات الفلبينية على هذا الإعلان؟ إن الدستور الفلبيني الحالي، والذي يعود إلى عام 1987، يتضمن أحكاماً ترمي إلى منع تكرار «الانقلاب الذاتي» الذي نظمه «فيرديناند ماركوس» عام 1972، عندما أدى فرضه للأحكام العرفية إلى سنوات من الحكم الاستبدادي. ولمنع حدوث ذلك مجدداً، أدخل واضعو الدستور سلسلة من الضمانات، فالدستور ينص على أنه لا يمكن استخدام حالة الأحكام العرفية لإغلاق الكونجرس أو المحاكم، أو لحرمان الأفراد من حقوقهم التي يكفلها القانون، ووفقاً للدستور يمكن للمحكمة العليا مراجعة الأساس الواقعي للقانون العرفي حال قيام أي مواطن برفع دعوى مقابلة. ويطلب الدستور من الكونجرس الانعقاد فوراً إذا ما أعلنت الأحكام العرفية أثناء عطلة، وينص على أنه ينبغي للرئيس تقديم تقرير له، وإعطائه السلطة لإجراء تصويت، في جلسة مشتركة، على إلغاء حالة الطوارئ.

وعندما فرضت الرئيسة «جلوريا ماكاباجال أوريو» الأحكام العرفية عام 2009، فعلت المؤسستان كما توقع الدستور منهما أن تفعلا: عقد الكونجرس جلسة مشتركة، وقبلت المحكمة العليا القضايا، لكن أوريو رفعت حالة الطوارئ قبل أن تقبل أي من المؤسستين أو ترفض هذا الإجراء.

لكن عندما أعلن دوتيرت الأحكام العرفية في 23 مايو الماضي، حدث شيء غريب ومزعج، ففي تناقض صارخ مع تجربة عام 2009، تباينت آراء الفرعين الآخرين من الحكومة عند اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، فقد آثر الكونجرس، الذي تسيطر عليه أغلبية موالية لدوتيرت، أن يتجاهل سلوكه الخاص قبل ثماني سنوات، بدلاً من تبني النظرية الجديدة ومفادها أنه ينبغي عقد جلسة مشتركة للكونجرس فقط إذا كان الكونجرس يعارض فرض الأحكام العرفية. وبدلاً من ذلك، أصدرت كلتا الغرفتين قرارات منفصلة تعبر عن الموافقة، وتنحي جانباً أحكام الدستور.

أما رئيسة المحكمة العليا «ماريا لورديس سيرينو»، فكانت لها أفكار أخرى. فقد أوضحت موقفها وسجلت اعتراضاتها. كما ذكّرت المحاكم الثانوية بأن عليها الاستمرار في أداء عملها، وألقت خطاباً في حفل تخرج ذكّرت فيه الطلاب بالفترة المظلمة أثناء حكم ديكتاتورية ماركوس. والأكثر من ذلك هو أن إصرار المحكمة العليا على أن الأحكام العرفية لم تلغِ الحقوق المدنية، قد وجد صدى غير متوقع لدى نفس المؤسسة التي كان لها دور أساسي في تأسيس ديكتاتورية ماركوس: وهي الجيش الفلبيني.