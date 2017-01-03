مقتل 53 «انقلابياً» بالمعارك والغارات في اليمن

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)
قتل 53 عنصراً من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس في معارك عنيفة مع قوات الشرعية اليمنية وغارات التحالف العربي لاسيما في عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة، وصرواح ونهم شرق صنعاء، وقرب الحدود السعودية.
وقال مسؤولون في المقاومة إن المليشيات شنت في وقت مبكّر أمس هجوماً كبيراً، هو الثاني في غضون 24 ساعة، لاستعادة جبل السليم الاستراتيجي الواقع بين عسيلان وبيحان شمال وغرب شبوة ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة استمرت ساعات مع قوات الشرعية التي تمكنت من كسر الهجوم بدعم من مقاتلات التحالف، وكبدت المهاجمين 18 قتيلا على الأقل بينهم قيادي.
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وقتل 6 متمردين وجرح آخرون أمس في قصف جوي للتحالف على مواقع المليشيات في منطقة المخدرة شمال صرواح في مأرب. وقالت مصادر في الجيش والمقاومة إن الغارات دمرت 3 مركبات عسكرية كانت تنقل أسلحة وذخائر، إضافة إلى مدفع كبير للانقلابيين. فيما قتل 4 متمردين وجرح آخرون نتيجة المعارك مع قوات الشرعية في تعز وبلدة كرش شمال لحج، حسبما أعلنت مصادر في المقاومة أكدت أيضاً مقتل عدد من المتمردين بهجوم في بلدة ذي ناعم بمحافظة البيضاء.
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