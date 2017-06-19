العيسى يتوج بطلين لـ «تحدي القراءة العربي» في السعودية

دبي (الاتحاد)

توج معالي وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، اثنين من أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة العربية السعودية، وهما الطالب محمد مختار السلمان، الطالب في الصف السابع من المنطقة الشرقية والذي احتل المركز الأول على مستوى الذكور، والطالبة شذا باشا الطويرقي، الطالبة في الصف الخامس من الطائف، والتي حازت المرتبة الأولى على صعيد الإناث، وذلك في حفل أقيم في العاصمة الرياض بحضور نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديري المدارس والمشرفين.

كما كرم نوال محمد الجار الله، كأفضل مشرفة على مستوى المملكة، ومدرسة ابن خلدون في ينبع التي توجت بلقب المدرسة المتميزة على مستوى المملكة. وقال العيسى: «إننا فخورون بمشاركة أبنائنا في المملكة العربية السعودية بمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الثاني على التوالي، وفخورون بمضاعفة أعداد الطلبة الذين شاركوا في دورة هذا العام، وقرؤوا آلاف الكتب خلال العام الدراسي، وبالمستوى الذي قدمه الطلبة في نهائيات تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة».

وشكر معاليه دولة الإمارات على تبنيها مثل هذه المبادرات النوعية، وأثنى على احتضانها لمنافسة تحدي القراءة العربي التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الطلاب، وتشجيع القراءة وإثراء المحتوى العربي.

من جانبها قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي: «إننا فخورون بالمستوى العالي الذي أبداه الطلاب السعوديون وارتفاع أعداد المشاركات على حد سواء، فالأشقاء السعوديون أبدوا اهتماماً كبيراً بالتحدي ينسجم مع دوره في تعزيز القدرات الثقافية للشباب العرب».

وكرم معالي وزير التعليم باقي الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الذكور والإناث الذين احتلوا المراتب العشرة الأولى في المملكة العربية السعودية، التي شهدت مشاركة 629,755 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في تحدي القراءة العربي بدورته الثانية، وكانت مرحلة التصفيات التي سبقت تتويج الأوائل انعقدت تحت إشراف وزارة التعليم وفريق تحدي القراءة من دولة الإمارات.