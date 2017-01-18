إصابة سعودي بإطلاق نار من قبل مطلوبين بالعوامية

الرياض (د ب أ)

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية العقيد زياد الرقيطي، قيام شخصين من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد السعوديين في منطقة العوامية، أدت إلى إصابته في الساق والقدم.

وقال الرقيطي، في بيان له أمس، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «شرطة محافظة القطيف تبلغت من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف مواطن عشريني، لم تكشف عن هويته ولا عمله، يسكن بلدة القديح مصاباً بعدة طلقات نارية بالساق والقدم». وأضاف أن «المجني عليه أشار أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه».

وأضاف أن «الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين». وهذا هو الحادث الثاني الذي تشهده منطقة القطيف خلال 24 ساعة الماضية.