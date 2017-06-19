ابنة مارادونا تقصف ألفيش

محمد حامد (دبي)

بعثت دلما مارادونا، ابنة النجم الشهير دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين والكرة العالمية، والمدير الفني الحالي لنادي الفجيرة، رسالة عبر حسابها على «انستغرام»، للبرازيلي داني ألفيش، لاعب البارسا السابق واليوفي الحالي، رداً على تطاوله الواضح على والدها، فقد تحدث في إطار المقارنة بين مارادونا وميسي، مشيراً إلى أن المقارنة تصب في مصلحة ميسي دون نقاش، وطرح ألفيش سؤالاً: «كم كرة ذهبية فاز بها مارادونا؟»، كما أشار إلى أن النجم الشهير لم يخجل من الإعلان عن أن هدفه الشهير في مرمى إنجلترا سجله بيده، وهو أمر يراه ألفيش يبعث على الشعور بالخجل وليس الفخر.

وجاء في رسالة دلما مارادونا إلى ألفيش قولها، إنه كان يجب على اللاعب البرازيلي أن يصمت ولا يتحدث عن مارادونا، لأن هناك قاعدة ذهبية تقول إنه يجب على المرء أن يصمت إذا كان جاهلاً بأمر ما، وهو ما ينطبق على ألفيش حينما تحدث عن مارادونا على حد قولها، وتابعت: «المقارنة بين مارادونا وميسي صنعها الجهلاء، كما أن الكرة الذهبية التي قال ألفيش إن أبي لم يحصل عليها كانت في عصره مخصصة للاعبين الأوروبيين فقط دون سواهم».

وأشارت دلما إلى أن حديث ألفيش عن أنه في حال كان قد سجل هدفاً باليد مثل مارادونا ما كان يفتخر به، ولم يكن يخبر الأبناء والأحفاد أنه فاز بكأس العالم بهذه الطريقة، رداً على ذلك قالت دلما إن ألفيش تحدث عن الهدف الذي جاء باليد، ولكنه تجاهل الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم، بل هو الهدف الذي يرى البعض إنه الأجمل في تاريخ كرة القدم، والمفارقة أن هذا الهدف جاء في المباراة نفسها التي شهدت واقعة لمسة اليد.

وفيما يتعلق بقول ألفيش إن مارادونا لم يكن قدوة جيدة للشباب والأطفال، جاء رد دلما عليه بقولها إن الأب لم يطرح نفسه للعالم يوماً ما باعتباره قدوة، بل هو إنسان ولا حصانة له من ارتكاب الأخطاء، واختتمت دلما رسالتها إلى ألفيش قائلة إنه يتعين عليه أن يسأل البرازيل ونجومها الأكثر شهرة «من هو مارادونا»، لأنهم، على حد قولها، سوف يوضحون له من هو مارادونا، بل إنهم سيفعلون ذلك بطريقة مثالية لأنهم يعلمون جيداً من هو الأسطورة مارادونا.