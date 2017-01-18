الجيش الليبي ينفي توقيع حفتر أي اتفاقات مع روسيا

طرابلس (وكالات)

نفى المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي أحمد المسماري، أنباء حول توقيع المشير خليفة حفتر، اتفاقات مع الجانب الروسي. وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي، إن «حفتر قال إنه لم يوقع على أي اتفاق مع الجانب الروسي على متن حاملة الطائرات»، موضحاً أنه وقع على سجل الحاملة المخصصة لكبار الزوار. وبين المسماري أن الاتفاق مع روسيا ينحصر فقط في التزويد بقطع غيار والخبرات الفنية باعتبار أن أسلحتنا روسية الصنع، مضيفا أن «الاتفاق الليبي الروسي الموقع في العام 2009 لتوريد أسلحة حديثة بقيمة 4 مليارات و200 مليون دولار سيفعل بعد رفع الحظر المفروض على ليبيا».

وفي سياق آخر، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى طبرق لعدم حصوله على موافقة هبوط طائرة الأمم المتحدة في المدينة، منوهًا إلى أنه لا يستطيع المساعدة من غير السماح له بالتواصل مع الليبيين.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أمس، أنه يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن، لمساعدة الليبيين في شرق البلاد.

وتابع «نأسف لإلغاء زيارتنا إلى طبرق التي كانت مقررة اليوم (أمس) لأسباب تقنية أدت إلى عدم حصولنا على إذن الهبوط».