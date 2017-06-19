«الدب الروسي» يكتسب الثقة بثنائية نيوزيلاندا

سان بطرسبرج (د ب أ)

جاء الفوز المريح لمنتخب روسيا على نظيره النيوزلندي ليرفع الضغوط عن كاهل أصحاب الأرض، قبل قدوم التحديات الأصعب في كأس القارات.

واعترف ستانيسلاف تشيرشيسوف مدرب المنتخب الروسي بان التوقعات كانت عالية في روسيا، في الوقت الذي نفى فيه أن يكون الفوز قد رفع أي ضغوط شعر بها الفريق قبل المباراة الافتتاحية للبطولة في سان بطرسبرج.

خطاب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بعد اصطفاف الفريقين لعزف النشيد الوطني، بالكاد أدى إلى تهدئة مشاعر القلق، ولكن تشيرشيسوف تحدث عن «عنصر الحماس والمسؤولية الإضافية».

وشدد تشيرشيسوف على أنه لم تتواجد أي مفاجأة في مباراة نيوزيلندا، الذي قضى 513 دقيقة دون تسجيل أي هدف، وعشر مباريات دون أي انتصارات، حيث خسر في تسع مواجهات منها، على مستوى كأس القارات وهي رقم قياسي سلبي. وبعد عدة فرص مبكرة للمنتخب الروسي، تسبب المدافع النيوزلندي ميشائيل بوكسال في تسجيل هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه، عندما حاول تشتيت تمريرة دينيس جلوشاكوف، قبل أن يؤكد رجل المباراة فيدور سمولوف فوز روسيا بهدف ثاني سجله في الشوط الثاني.