السيسي يفتتح متحف الفن الإسلامي بعد ترميمه

أحمد شعبان (القاهرة)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، متحف الفن الإسلامي، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله. واستمع السيسي إلى شرح من وزير الآثار خالد العناني، استعرض فيه تاريخ المتحف وأهميته، فضلاً عن مشروع ترميمه وإعادة تأهيله في إطار دور الدولة في إصلاح ما أفسدته يد الإرهاب، والحفاظ على التراث الثقافي والإنساني لمصر، والمساهمة في استعادة حركة السياحة، وأعقب ذلك قيامه بجولة تفقدية لقاعات المتحف ومقتنياته.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح متحف الفن الإسلامي جاء بعد ثلاثة أعوام من تعرض المتحف ومقتنياته للضرر بشكل كبير عقب تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، وأدى إلى تحطيم واجهة المتحف الرئيسة والجزء الشرقي منه، وأكثر القاعات التي لحِقها الدمار كانت المملوكية والفاطمية. ولم تقتصر أعمال ترميم متحف الفن الإسلامي على ترميم المبنى معماريًّا وما يحويه من مقتنيات، بل شمِلت أيضًا تطوير منظومة التأمين من خلال تزويده بكاميرات مراقبة، وإدخال منظومة التأمين ضد الحريق داخل المخازن. ووصلت تكلفة ترميم المتحف إلى 57 مليون جنيه، حيث تمت إعادة ترميم 164 قطعة أثرية تضررت من التفجير.

بدوره، أكد وزير الآثار أن الوزارة حريصة على إعادة جميع المتاحف التي تأثرت بالإرهاب بشكل أفضل من السابق، مشيرًا إلى أنه خلال 4 أسابيع سيتم افتتاح قاعة كبيرة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وخلال 12 شهرًا سيتم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير.