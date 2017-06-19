برينسلو يتوج بثاني ألقاب «جولف مينا»

جوهانسبيرج (الاتحاد)

توج الجنوب أفريقي جاكو برينسلو بلقب بطولة جوهانسبيرج سيتي ماسترز، ثاني البطولات التي توجد فيها «جولة الجولف في دول مينا» في جنوب أفريقيا الموسم الحالي بالتعاون مع جولة صن شاين تور.

وواصلت جولة دول مينا إحدى المبادرات الإماراتية من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، حصد التألق عالمياً بعد المشاركة الواسعة والمستويات القوية التي قدمها اللاعبون في البطولة، وذلك مع ترقب إقامة ثالث بطولات الجولة في جنوب أفريقيا خلال الأسبوع الجاري، وهي بطولة «ذا رور» في مدينة بريتوريا.

وأتاحت الجولة لعدد كبير من أبرز لاعبيها للمشاركة في هذه البطولة العالمية، لتأكد دورها بوصفها جسراً للاعبي المنطقة والعرب في البروز على الساحة الدولية، وحصد النقاط على لائحة التصنيف العالمي، بوصفها جولة معتمدة من المنظمات الدولية وتحظى بدعم الاتحاد العربي للجولف.

واحتفظ الجنوب أفريقي جاكو برينسلو بأفضل مستوياته للجولة الثالثة والأخيرة، التي حقق فيها 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، لينهي البطولة بمجموع 12 ضربة تحت المعجل، متفوقاً على مواطنه عمر سانديز الذي سجل مجموعاً بلغ 10 ضربات تحت المعدل.

ووجد لاعبو «جولف مينا» في مقدمة الترتيب بحصول الإنجليزي جيمي إلسون على المركز السادس بمجموع 6 ضربات تحت المعدل، رغم أنه تصدر الترتيب في ختام الجولة الثانية، لكن مع تسجيله 75 ضربة بواقع 3 ضربات فوق المعدل في الجولة الأخيرة فإن أحلامه تبخرت بحصد اللقب.

ونال الإنجليزي سام هوبداي المركز الأول على صعيد اللاعبين الهواة، محققاً مجموع 8 ضربات فوق المعدل.

وقال محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا إن الشراكة مع جولة صن شاين تؤتي بثمارها سريعاً، فبعد نجاح العام الماضي، يتكرر الأمر مجدداً هذا العام، وكلنا فخر أن تنجح هذه الجولة التي انطلقت بجهود إماراتية خالصة بتحقيق هذه النجاحات منذ تدشينها عام 2011، والوجود هنا في جنوب أفريقيا أمر مهم نظراً لقيمة هذه الرياضة هنا وما قدمته من أبطال عالميين على مدار عقود طويلة. وأضاف: نال لاعبو جولة دول مينا فرصة التنافس مع لاعبين بمستويات فنية مرتفعة ومتقدمة، وهي الغاية التي أطلقنا من أجلها هذه الجولة.