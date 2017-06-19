«ثندر سنو» جاهز لمواجهة الأقوياء في «بالاس»

محمد حسن (دبي)

يتأهب نجم جودلفين الذي جاب العالم طلباً للسباقات «ثندر سنو»، لمواجهة خصمه اللدود «شيرشل» مجدداً غداً على لقب سباق ج1 سانت جيمس بالاس ستيكس في اليوم الافتتاحي لمهرجان رويال آسكوت.

وينتظر أن يقود هذا المهر كوكبة خيول المدرب سعيد بن سرور، ولم يسبق لأي مهر مدرب في أوروبا أن انخرط في مثل هذه السباقات الدولية في النصف الأول من الموسم كما فعل «ثندر سنو». المهر «ثندر سنو» ابن الفحل «هيلمت» سجل انتصاراً مميزاً في سباق ج2 ديربي الإمارات بمضمار ميدان مارس الماضي، قبل مشاركته المخيبة للآمال في شيرشل داونز، حيث اضطر الفارس لإيقافه بعد 50 متراً فقط من الانطلاقة لدى مشاركته بسباق ج1 كنتاكي ديربي، وبعد ذلك استعاد مستواه ونافس بقوة ليحرز المركز الثاني بفارق طولين ونصف الطول خلف «شيرشل» بسباق الفئة الأولى آيريش 2000 جينيز بمضمار ذا كورا في إيرلندا.

ويبدو أن «ثندر سنو» يزدهر في وسط هذه السباقات الشاقة، إلا أن مدربه سعيد بن سرور لا يقلل من شأن المهمة المقبلة، ويكن قدراً كبيراً من الاحترام لمنافسيه خلال هذا الأسبوع.

وقال: «ثندر سنو» يبذل قصارى جهده في جميع مشاركاته، غير أن «تشرشل» تغلب عليه بسهولة، مشيراً «ثندر سنو» هو أفضل خيولنا حالياً، ويؤدي بمستوى رائع للغاية بعد عودته إلى الإسطبل عقب مشاركته في أيرلندا، نتوقع أن يبلي بلاء حسناً، لكن السباق صعب للغاية. وينتظر سعيد بن سرور وضع الخطط النهائية للرويال آسكوت لخيول جودلفين، وقال: سوف أناقش مستويات وحال جميع الخيول مع قائد الفريق قبل القيام بأي خطوة، ومشاركة «بيوتيفل رومانس» في سباق ج1 آسكوت جولد كب ستكون أيضاً موضوعاً للحديث بين المالك والمدرب، وهذه الفرس ابنة الفحل «نيو أبروتش»، والتي حلت خامسة بسباق ج2 هاردويك ستيكس، احتلت المركز السابع بسباق ج1 طيران الإمارات ملبورن كب بمضمار فليمنجتون في نوفمبر الماضي، قبل فوزها بسباق ج2 زيبنغ كلاسيك، على مسافة 2400 متر (ميل ونصف الميل) بمضمار سانداون في أستراليا. وبعدها سافرت إلى دبي حيث كسبت سباق ج3 ند الشبا تروفي على مسافة 2800 متر (ميل وثلاثة أرباع الطول)، واحتلت المركز الثاني خلف «وزيرأباد» على مسافة ميلين بسباق جولد كب. وأوضح المدرب قائلاً: لكنها لم تُظهر الكثير خلال التدريبات الصباحية في نيوماركت، وأضاف: إنها مهرة مميزة للغاية على مسافة ميلين، نحن نعرف ذلك، لكنني أريد أن أرى منها أداء أفضل في حصتها التدريبية الأخيرة المقبلة. وقال سعيد بن سرور: خطط مشاركة اثنين من خيولنا التي خاضت الديربي «بن بطل» (الخامس في ابسوم) و«دبي ثندر» (الحادي عشر)، تعتمد بدرجة كبيرة على حالة الأرضية، وأضاف: في الوضع المثالي، فإننا نريد أرضية لينة ونتمنى هطول بعض الأمطار.