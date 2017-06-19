«ياس» تقدم تغطية استثنائية لـ «رويال أسكوت»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي على قناة «ياس» لنقل وتغطية مهرجان «رويال أسكوت» لسباقات الخيول، والذي ينطلق غداً على مضمار «أسكوت» الإنجليزي العريق في إنجلترا، ويمثل الحدث الأكبر في عالم الخيول الكلاسيكية حول العالم. ويوجد فريق عمل كبير من القناة في موقع الحدث بلندن لنقل وقائع السباقات عبر أيامها الخمسة لتقديم تغطية استثنائية للمهرجان، إضافة إلى الأحداث والفعاليات المصاحبة له من أزياء وقبعات وتقاليد وأجواء حافلة حاشدة. ويمثل المهرجان الحدث الأكثر قيمة في عالم الخيول، بفضل ما يشهده من أحداث وتقاليد عريقة راسخة لم تتغير منذ أكثر من 300 سنة، فضلاً عن مشاركة أفضل الخيول لتتنافس على الفوز بأي من أشواط السباق والفوز بالجوائز القيمة الذي يصل مجموعها أكثر من 6 ملايين جنيه استرليني.

يشهد المهرجان هذا العام مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط مع أشهر وأمهر الخيول حول العالم، سعياً لحقيق نتائج تضاف إلى سجل مشاركة كل مالك وفارس.

ويتضمن المهرجان هذا العام 30 سباقاً، منها 8 سباقات في الفئة الأولى، و7 سباقات لجوائز الفئة الثانية، و4 سباقات لجوائز الفئة الثالثة. تبدأ التغطية اليومية للسباقات من الرابعة والنصف عصراً ولمدة خمس ساعات، من خلال استديو تحليل فني للسباق، وستشمل التغطية منطقة كبار الزوار والمنطقة المحيطة بالسباق، للتأكيد على نقل كامل الأجواء التي تجري في أيام المهرجان والتصريحات والمقابلات واللقاءات الخاصة بالأشواط والسباق، وتشمل التغطية الخاصة التعليق على الأشواط عبر سجل وافٍ من المعلومات الخاصة بالخيول والأشواط، مع إبراز خاص للخيول التي تحمل علم الإمارات في المهرجان، مضافاً إليها عدد من التقارير المصورة واللقاءات الحصرية الخاصة التي سيقوم بها فريق العمل الموجود هناك، بالإضافة لإعداد فيلم وثائقي عن الحدث والمكان والسباق يقدم بعد عودة فريق العمل من الأراضي البريطانية. بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي اليومي المصاحب للسباقات، ستقدم ياس من أبوظبي ملخصاً يومياً للأشواط التي جرت في نفس اليوم، ليستعيد المشاهدون ما جرى كل يوم من نتائج وأرقام وإحصاءات ومقارنات. وتحرص القناة على الوجود والحضور في موقع الحدث بكل هذا العدد من الأفراد، وهذا تأكيد على مواصلة ما تقدمه القناة للمشاهد العربي في كل مكان من تغطية حية ومباشرة للأحداث الرياضية، خاصة الكبيرة منها.