إدراج 1500 شخص على قوائم الإرهاب في مصر

القاهرة ( د ب أ)
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 8 من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية كانوا يخططون لعمليات عنف وشغب خلال الأيام القادمة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اعتزام قيادات جماعة «الإخوان» الإعداد لمخطط يستهدف إثارة الرأي العام من خلال استغلال الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد والتنسيق مع الكيانات المتطرفة لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن، خلال تلك الفترة بتكليف عناصرهم بمحاولة افتعال العديد من الأزمات بمختلف القطاعات الجماهيرية والعمالية.
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وفي سياق متصل، كشف مصدر قضائي مصري عن أن النائب العام المستشار نبيل صادق تسلم أمس الأول، التقرير الذي أصدرته الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الخاص بوضع 1502 شخص على قوائم «الكيانات الإرهابية» وإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول.
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وكان قرار مشابه صدر بنفس الأسماء منذ عدة أشهر وتم الطعن عليه وألغته محكمة النقض وتكررت أسماؤهم في القرار الجديد.