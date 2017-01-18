إدراج 1500 شخص على قوائم الإرهاب في مصر

القاهرة ( د ب أ)

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 8 من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية كانوا يخططون لعمليات عنف وشغب خلال الأيام القادمة، مستغلين الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اعتزام قيادات جماعة «الإخوان» الإعداد لمخطط يستهدف إثارة الرأي العام من خلال استغلال الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد والتنسيق مع الكيانات المتطرفة لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن، خلال تلك الفترة بتكليف عناصرهم بمحاولة افتعال العديد من الأزمات بمختلف القطاعات الجماهيرية والعمالية.

وقالت إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد اعتزام عدد من قيادات الجماعة تنظيم العديد من اللقاءات ببعض الأوكار بمنطقتي مدينة نصر والمقطم. وقالت إنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، واستهداف اللقاء، ما أسفر عن اعتقال 8 أشخاص بينهم القيادي في الجماعة عمر أحمد عبد الغني حسانين. وتم العثور خلال المداهمات على العديد من الأوراق التنظيمية تتضمن خططا وتكليفات لعناصرهم للمشاركة في الفعاليات، ومبلغا ماليا قدره 315300 جنيه مصري.

وفي سياق متصل، كشف مصدر قضائي مصري عن أن النائب العام المستشار نبيل صادق تسلم أمس الأول، التقرير الذي أصدرته الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الخاص بوضع 1502 شخص على قوائم «الكيانات الإرهابية» وإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية أمس، إن قرارا سوف يصدر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم المنع من السفر ومغادرة البلاد وقوائم الترقب، حسب ما ينص قانون الكيانات الإرهابية، كما يترتب على الإدراج سحب جوازات السفر، وتجميد الأموال ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية.

وكان قرار مشابه صدر بنفس الأسماء منذ عدة أشهر وتم الطعن عليه وألغته محكمة النقض وتكررت أسماؤهم في القرار الجديد.