برنامج مشاركات حافل لـ «القوى» في الصيف

وليد فاروق (دبي)

يخوض منتخبنا لألعاب القوى خلال شهور الصيف العديد من التحديات من خلال المشاركة في بطولات إقليمية وقارية وعالمية، ويبدأ برنامج المشاركات الخارجية يوليو المقبل بالوجود في بطولة آسيا ال22 لألعاب القوى والمزمع إقامتها في مدينة بهابنسوار الهندية من 4 وحتى 10يوليو المقبل، مرورا بالبطولة العربية بتونس والتي ستقام من 15 وحتى 18 من نفس الشهر، ثم ببطولة العالم بلندن والتي ستقام بالعاصمة البريطانية أغسطس المقبل.

وزار المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، معسكر منتخبنا للمسافات المتوسطة المقام حاليا في مدينة أفران المغربية بالقرب من مدينة فاس، واطمأن على سير المعسكر خلال شهر رمضان الكريم.

ويضم معسكر المغرب 6 لاعبين هم سعود الزعابي وخالد خليل رمضان ومحمد عيسى البلوشي والشعالي حسن ومعيوف حسن، علاوة على أعضاء الجهاز الفني بقيادة سعيد عويطة وأبو الحسن لوناس وعثمان الشعيبي ويونس الهيري والمهدي بن عبدالعزيز.

وأكد الكمالي أن اللاعبين وصلوا إلى درجة عالية من الإعداد والمستوى الفني خاصة بعد مرور 6 أشهر في المعسكر الذي تخلله المشاركة في العديد من البطولات المحلية في المغرب علاوة على بطولات أخرى مختلفة.