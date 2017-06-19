المطوع: «الطائرة» حقق 20% من الطموحات في العام الأول

أسامة أحمد (دبي)

أكد الدكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الطائرة أن مجلس إدارة الاتحاد حقق 20% من طموحاته في السنة الأولى من عمر المجلس لدورة 2016 - 2020 مما يضاعف من مسؤولية الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة في السنة الثانية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وفق النهج المرسوم.

وقال: أبرز إيجابيات السنة الأولى تتمثل في تجمعات المناطق لمواليد 2000 حتى 2003 بمواصفات الطائرة من أجل الاهتمام بالقاعدة في هذا القطاع الحيوي المهم وإعداد منتخب للمستقبل لرسم صورة طيبة عن اللعبة، مشيرا إلى أن منتخباتنا ستقطف ثمار استراتيجية لجنة المنتخبات، مشددا على أهمية المشاركات الخارجية المقبلة وخاصة على صعيدي منتخبي الشباب والناشئين.

وأضاف: تم صقل وتأهيل وترقية الحكام في بداية الموسم، وبات الحكم الإماراتي مفخرة للجميع ونتطلع من أجل إعداد جيل جديد لقضاة الصالات.

وأشار المطوع إلى أن المجلس عمل على مراجعة النظام الأساسي وتعديل بعض المواد على أن تتم مخاطبة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وفي حال موافقتها سندعو الجمعية العمومية لاعتماده.