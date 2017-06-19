10 مشاهد تبرز نجاح النسخة الخامسة لـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار عن النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وهو المسمى الذي تحقق من خلال مشاركة أصحاب الهمم في الدورة.

وبرزت 10 مشاهد غيرت ملامح الدورة للأفضل ووضعتها في مصاف الدورات الكبيرة، أولها زيادة الجوائز وعدد الألعاب ومشاركة نجوم العالم في الافتتاح، وتحدي ناس الليلي والمبارزة، وكلاهما يدخل للمرة الأولى ويفتح الباب أمام ألعاب جديدة في النسخة السادسة، وزيادة اللاعبين الأجانب في كرة القدم إلى 4 محترفين وبطل جديد في كل الألعاب، حيث لم ينجح أي فريق في تكرار إنجازه، إلى جانب المبادرات الإنسانية وخيمة الخير والجمهور.

ويأتي في مقدمة المشاهد، زيادة الألعاب إلى 9 رياضات، وهي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، الجري لمسافة 5 و10 كم، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كلم، تحدي ناس الليلي لمسافة 5 كلم، المبارزة، وكرة قدم ذوي الإعاقة السمعية، وظهرت ألعاب جديدة للمرة الأولى منها المبارزة وتحدي ناس.

ويأتي المشهد الثاني في زيادة الجوائز إلى 6 ملايين درهم في الألعاب التسع، تم تقسمها بواقع 2 مليون و310 آلاف درهم لكرة قدم الصالات، والكرة الطائرة مليون و560 ألف درهم، والجري 458 ألف درهم، وسباق الدراجات الهوائية 75 كلم 360 ألف درهم، والبادل تنس 297 ألف درهم، والمبارزة 275 ألف درهم، وتحدي ناس الليلي 270 ألف درهم، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية 120 ألف درهم.