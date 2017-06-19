«العين الرمضانية».. نجاح تنظيمي وتطور فني

العين(الاتحاد)

سجلت النسخة الثانية لبطولة العين الرمضانية التي اختتمت يوم الجمعة الماضي نجاحا تنظيميا كبيرا وتطورا فنيا في كل المسابقات التي أقيمت فيها، حيث كانت الإثارة عنوان المنافسات في الألعاب الفردية والجماعية والتي استمرت على مدى 18 يوماً وشهدت صراعاً كبيراً بين المشاركين من فئتي الرجال والسيدات في العديد من الألعاب وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير على متابعة المنافسات كل حسب ميوله الرياضية وعشقه لرياضة بعينها.

وكانت البطولة قد شهدت 16 لعبة تضمنت سباعيات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وشد الحبل وسباق اختراق الضاحية والبولينج والدراجات الهوائية والجو جيتسو وخصصت جميع هذه الألعاب لفئتي الرجال والسيدات وكذلك الرماية لفئات الرجال والسيدات وكبار السن والناشئين وأصحاب الهمم بالإضافة إلى البلياردو وكرة القدم التفاعلية والشطرنج وسباق الهجن الذي جرى بميدان أبوسمرة.

وجذبت البطولة عددا من الفرق القادمة من الخارج من دول عربية وآسيوية وأوروبية شاركت في مسابقات كرة القدم للرجال والسيدات والكرة الطائرة أيضاً لفئتي الرجال والسيدات، وكذلك كرة اليد للسيدات مثلوا 47 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكان اليوم الأخير والذي شهده ستاد طحنون بن محمد مسك الختام لبطولة حققت النجاح بكل المقاييس واختتمت بتتويج فريق اتحاد الجامعات الرياضي بطلاً لسباعيات كرة القدم وفريق شرطة دبي بطلاً لمنافسات لشد الحبل قبل أن تضيء الألعاب النارية سماء المدينة الخضراء في منظر رائع تابعه واستمتع به معظم أهالي مدينة العين.