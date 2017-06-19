«إنفستكورب» أفضل شركة استثمار خاص في أوروبا والشرق الأوسط

المنامة (الاتحاد)

فاز إنفستكورب بجائزة «أفضل شركة في استثمارات الملكية الخاصة» وجائزة «أفضل صفقة تخارج من استثمار في الملكية الخاصة» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء تتويج «إنفستكورب» بهاتين الجائزتين، في حفل جوائز «إيميا فاينانس» للإنجازات المصرفية المقام في لندن، تقديراً لسلسلة النجاحات التي حققها البنك خلال العام الماضي من خلال مضاعفة أصوله المدارة وتحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ أهداف رؤيته الاستراتيجية.

كذلك نال «إنفستكورب» جائزة أفضل تخارج لبيعه شركة «تيريلز» الإنجليزية لرقائق البطاطا.

وتتمتع جوائز «إيميا فاينانس» للإنجازات المصرفية بشهرة واسعة، حيث تكرّم المؤسسات المصرفية المتميّزة في الأسواق المالية على المستوى العالمي والتي تنشط ضمن قطاعات الدين والأسهم والقروض وعمليات الدمج والاستحواذ والملكية الخاصة والتمويل المهيكل وإعادة الهيكلة والتمويل الإسلامي.

وقال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب»: «تُعد هذه الجوائز دليلاً على العمل الدؤوب والنجاح الكبير الذي حققه فريق عمل ’إنفستكورب’ في جميع الأسواق العالمية التي ينشط فيها.

واضاف»يمتلك البنك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدار تاريخه، ما يشكل مصدر فخر لنا جميعاً ودافعاً لمواصلة تحقيق نتائج مذهلة تعود بالفائدة على استثمارات عملائنا».