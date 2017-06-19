الذئاب بطل «شرطة الفجيرة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

فاز فريق الذئاب بلقب بطولة شرطة الفجيرة الرمضانية لكرة القدم للناشئين والشباب والتي أقيمت على نادي دبا الرياضي، وحصل على المركز الثاني فريق الفقيدين ونال المركز الثالث فريق النواخذة.

وشهد الختام العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، وحضر التتويج أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكوندو والمقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي خصيف حارس منتخبنا ونادي الجزيرة. وأكد المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني أن البطولة حققت نجاحا كبيرا مع شعار «رفقتهم شينة» وسط مشاركة كبيرة من الفئات المستهدفة.

وتوجه الحساني بالشكر لنائب القائد العام لشرطة الفجيرة على حضوره ورعايته للمباراة النهائية وكذلك لإدارة ناديي دبا الفجيرة والعروبة على التسهيلات التي قدموها لإنجاح البطولة التي خرجت بمكاسب عديدة في النواحي الفنية والتثقيفية التي حفل بها البرنامج.

وأضاف: البطولة أقيمت بتوجيهات القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي وستستمر خلال السنوات القادمة.