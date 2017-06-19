سوق أبوظبي يوزع 22 مليار درهم أرباحاً نقدية نيابة عن الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة الأرباح النقدية التي تولى سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعها على المستثمرين المستحقين لها نيابة عن الشركات المدرجة لديه نحو 22.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن الأرباح النقدية التي وزعت، جرى تنفيذها من خلال آلية التحويل المصرفي إلى الحسابات البنكية للمساهمين الذين قاموا بتحديث بياناتهم لدى السوق، بالإضافة إلى آلية إصدار الشيكات المصرفية للمستحقين لها، حيث وحسب قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم الشركات المدرجة، التي أقرت توزيع أرباح نقدية، بتحويل هذه المبالغ إلى الحساب المصرفي للسوق المالي.

وتابع «بدوره يتولى السوق توزيع الأرباح النقدية إلى المساهمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار.

يشار إلى أن إجمالي الأرباح النقدية التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعها على المساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بلغ نحو 22,177 مليار درهم لعدد أكثر من 200 ألف مستثمر، حيث تم توزيع 16,400 مليار درهم عبر التحويل المصرفي المباشر إلى الحسابات البنكية للمساهمين، بالإضافة إلى 5,777 مليار درهم جرى توزيعها عبر آلية إصدار شيكات مصرفية.

وأهاب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالشركات المدرجة حث مستثمريها بتحديث لبياناتهم لدى مقاصة السوق وبالأخص ما يتعلق ببيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم مما سيساهم في الحد من التبعات التقليدية لآلية إصدار الشيكات المصرفية وكذلك ضمان سرعة ودقة تحويل الأرباح النقدية المستقبلية لهم مباشرة إلى الحسابات المحدثة لدى السوق، علما أن السوق وفر آليات وقنوات عديدة لتحديث البيانات من ضمنها التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 800239 وكذلك من خلال شركات الوساطة العاملة بالسوق.