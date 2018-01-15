«المركزي الفلسطيني» يعلق الاعتراف بإسرائيل إلى ان تعترف بدولة فلسطين

رام الله (وكالات)

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعه المنعقد في رام الله في الضفة الغربية مساء أمس تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "تعليق" الاعتراف بإسرائيل.

وجاء في البيان الختامي للمجلس أنه "كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف باسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين".

وقرر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة. وقرر المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مساء أمس إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس المركزي الفلسطيني إدانة ورفض قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس والعمل على اسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية أنهت أهليتها كوسيط للسلام ولن تكون شريكا إلا بعد إنهاء القرار .

وأضاف البيان أنه «على ضوء تنصل سلطة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة يؤكد المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى الدولة، من خلال تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو بما فيها قرار المجلس الوطني والأمم المتحدة».