عاهل البحرين: استقرار مصر وقوتها يمثلان دعماً للعالم العربي

المنامة (وكالات)
أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أن استقرار مصر وقوتها يمثلان دعما للعالم العربي أجمع، مؤكدا أن المرحلة القادمة، مع تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، سوف تتطلب المزيد من الجهد المصري في التواصل مع الولايات المتحدة في التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء.
وأعرب ملك البحرين خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكرى أمس في المنامة، عن ثقة الجانب البحريني في قدره مصر على الاضطلاع بهذا الدور، معربا عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل تعزير التضامن العربي.
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وتطرقت المحادثات أيضا بين الوزير شكري وملك البحرين إلى الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما آلت إليه الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، حيث اتفق الجانبان علي أهمية أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من الانخراط العربي في شؤون دول المنطقة والعمل على إيجاد حلول وتسويات سياسية لأزمات المنطقة من خلال جهد عربي مشترك.
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