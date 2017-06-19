مؤشرات الأسواق المحلية تتماسك أمام عمليات «جني أرباح»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أمام عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية خلال جلسة تعاملات أمس، فيما انحسرت مستويات السيولة بفعل غياب الأخبار الإيجابية والمحفزات وتزايد ضغوط البيع على عدد من الأسهم التي شهدت خلال الجلسات الماضية ارتفاعات متتالية.

وبلغت قيمة التداولات 443.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 448.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4602 صفقة.

وأنهى موشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.02% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة، بعدما تزايدت الضغوط البيعية التي طالت سهم «دانة غاز» بعد إعلان الشركة أمس رفع دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وسجلت تعاملات المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة أكثر من 209 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 206 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 1646 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم وتراجعت أسعار 16 سهماً، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.