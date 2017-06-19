«دريك آند سكل» تنجز إعادة الهيكلة خلال الربع الثالث

يوسف العربي (دبي)

تستكمل شركة «دريك آند سكل»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إعادة الهيكلة الشاملة التي تتضمن تخفيض رأس المال بنسبة 75%، لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة، مع ضخ 500 مليون درهم لزيادة رأس المال مع دخول شركة تبارك شريكاً استراتيجياً للشركة.

وقال وائل علان، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن قيمة مشروعات الشركة قيد التنفيذ في الوقت الراهن تبلغ نحو 7.5 مليار درهم، مشدداً على التزام الشركة باستكمال هذه المشروعات كافة.

وأوضح أن المشروعات قيد التنفيذ تتضمن «ذا أدريس فاونتين فيوز» الذي تطوره شركة «إعمار العقارية» في منطقة «دبي داون تاون»، كما تشمل قائمة المشروعات مركز التسوق «ذا بوينت» الذي تطوره شركة نخيل العقارية في نخلة جميرا.

وأوضح علان، أن الشركة تخوض مرحلة المفاوضات النهائية لثلاثة مشروعات جديدة، منها مشروعان في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية في دبي، ومشروع في مجال توليد الكهرباء بمنطقة الخليج.