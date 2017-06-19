أبوظبي (الاتحاد)

تختتم الليلة بطولة البلاي ستيشن الرمضانية التي نظمتها أبوظبي للإعلام بمشاركة العاملين والموظفين بمقر التلفزيون.

وكانت البطولة افتتحت الاثنين الماضي تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام وبحضور الدكتور هلال سعيد الدرعي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وذلك بمشاركة 32 لاعباً، حيث أقيمت المنافسات وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، لتواصل الأدوار الإقصائية على مدار الأيام الماضية.

وتعتبر البطولة الفعالية الثانية التي تنظمها أبوظبي للإعلام في شهر رمضان المبارك بعدما نظمت في مطلعه بطولة الخير الرمضانية لكرة القدم التي شهدت مشاركة 16 فريقاً يمثلون مختلف الدوائر والأقسام والشركات التابعة لأبوظبي للإعلام، حيث ظفر فريق لايف باللقب بعد تغلبه على فريق دائرة التلفزيون في النهائي 2-1. وحملت البطولة اسم «بطولة الخير» التزاماً من أبوظبي للإعلام بتوجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2017 عاماً للخير مجسدة هذه الرؤية الكبيرة والمهمة.

الجدير بالذكر أن ختام البطولة مساء اليوم سيستهل بمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعقبها المواجهة النهائية ومن ثم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، علماً بأن البطولة نظمت في لعبة كرة القدم «بي إي إس 2017»، حيث ترأس لجنتها المنظمة صالح الجابري فيما يتولى محمد فيروز موقع نائب رئيس اللجنة المنظمة.