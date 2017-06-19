انخفاض أسعار 16 مجموعة من مواد البناء بأبوظبي الشهر الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
أشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى انخفاض متوسطات أسعار 16 مجموعة من مجموعات البناء في أبوظبي خلال الشهر الماضي.
وبين المركز ارتفاع متوسط أسعار مجموعة «الزجاج» بنسبة 7.8%، ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 5.5%، وارتفعت مجموعة «المواد العازلة» بنسبة 3.0% خلال شهر مايو 2017 مقارنة بشهر أبريل 2017.
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وارتفع متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 23.1%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 9.4%، ومجموعة «الطابوق» بنسبة 8.7% خلال شهر مايو 2017 مقارنة بشهر مايو 2016.
وانخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 10.6%، و«الخشب» و«الحجر الطبيعي» بنسب 9.5% و9.1% على التوالي خلال شهر مايو 2017 مقارنة بشهر مايو من العام السابق.