«موانئ أبوظبي» تبدأ حملة «سلامة العمال في الطقس الحار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي عن بدء حملة «سلامة العمال في الطقس الحار» السنوية في جميع موانئها ومدينة خليفة الصناعية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة العمل ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد). ويجري تنظيم هذه الحملة للسنة الخامسة على التوالي بهدف رفع مستوى الوعي حول المخاطر التي قد تنجم عن العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة، وتجنب أية إصابات أو أمراض قد تصيب العاملين خلال فصل الصيف.

وانطلقت الحملة أواخر شهر مايو وستستمر حتى 15 سبتمبر 2017 في جميع موانئ أبوظبي، وسيتم خلالها تعميم رسائل مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) التوعوية، التي تم وضعها خصيصاً لحملة «سلامة العمال في الطقس الحار». وتهدف الحملة إلى زيادة وعي موظفي ومستخدمي موانئ أبوظبي حول الأخطار التي قد تترتب عليهم نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.

كما أنها ستساهم في توعية سائقي الشاحنات والعاملين في مدينة خليفة الصناعية حول أخطار التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة وكيفية تجنب الإنهاك الحراري، وطرق تفاديها خلال فترة الصيام.

وستسلط الضوء على أهمية تبني أسلوب حياة صحي واتباع نظام غذائي متوازن، إضافةً إلى النوم لساعات كافية وشرب المياه النقية والحفاظ على النظافة الشخصية خلال فصل الصيف.

كما ستساعد العمال والموظفين على التعرف إلى أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة بين زملائهم، ليتم إخطار المختصين وتوفير العلاج الأولي لهم على النحو المطلوب وبأسرع وقت ممكن. وستشمل الحملة أيضاً عددا من الزيارات الميدانية بهدف توزيع الهدايا على العمال ودعمهم معنوياً خلال عملهم في هذه الفترة من العام.

وقال عبدالكريم المصعبي نائب الرئيس التنفيذي- الموانئ: «هدفنا هذا العام أن نتواصل مع ما يزيد على 4,000 موظف ومستخدم لموانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية بما في ذلك المقاولين، المستأجرين والشركات الصناعية لزيادة الوعي بأهمية الوقاية والحماية من الأخطار والمضاعفات الناتجة عن الحر الشديد.