«أصحاب الهمم» يغادر إلى لندن 8 يوليو المقبل

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم متوجهة إلى لندن يوم 8 يوليو المقبل للمشاركة في النسخة الجديدة لكأس العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى التي تستمر منافساتها بعاصمة الضباب حتى 24 من الشهر نفسه بوجود نخبة من أبطال العالم في «أم الألعاب».

وتستمد البطولة أهميتها كونها تأتي بعد الإنجاز الكبير الذي حققه «أصحاب الهمم» في النسخة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بـ«ريو»، حيث يسعى أبطال من أجل ترك بصمة في «المونديال»، خصوصاً أنهم رفعوا شعار التحدي.

ويستعد لاعبو المنتخب عبر بوابة أنديتهم خلال المعسكرات الصيفية التي تقام خارج الدولة فيما يواصل البعض تدريباته الصباحية والمسائية بالدولة حتى تكون معادلات الأجهزة الفنية موزونة لتحقيق نجاح جديد لرياضة أصحاب الهمم بالدولة والتي تقطف ثمار اهتمام القيادة الرشيدة مما كان له المرود الإيجابي على مشاركة منتخباتنا الوطنية المختلفة على الصعد كافة.

ويقود محمد القايد بطلنا الأولمبي والحاصل على ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت بريو دي جانيرو، والتي تعد الأولى في تاريخ ألعاب القوى خلال مشاركاتها بالدورات البارالمبية «أصحاب الهمم» في كأس العالم لألعاب القوى وسط تحديات كبيرة بعد الإنجاز الذي حققته رياضة «أصحاب» في «بارالمبية ريو» وخصوصاً أن «مونديال لندن» يعتبر من الأحداث المهمة في خريطة «ألعاب القوى»، حيث يسعى منتخبنا لحصد النتائج الإيجابية التي تؤهله للمحافظة على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية أبرزها الإنجاز التاريخي الذي حققه في «ألعاب ريو» وكان محل إشادة الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه، وخصوصاً أن الجميع ينتظر نجاحاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم في «مونديال لندن» الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية حتى يحقق المنتخب ما يصبو إليه الجميع في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة على الصعد كافة.