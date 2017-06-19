حجز 450 اسماً تجارياً إلكترونياً خلال الربع الثاني

عجمان (الاتحاد)

‬خطت «‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في ‬إمارة ‬عجمان» ‬خطوة ‬متقدمة ‬على ‬درب ‬إسعاد ‬المتعاملين ‬وتهيئة ‬المناخ ‬المناسب ‬للاستثمار، ‬مدعومةً ‬بخدمة «‬حجز ‬الاسم ‬التجاري» ‬التي ‬شهدت ‬حجز ‬أكثر ‬من ‬450 ‬اسماً ‬تجارياً ‬إلكترونياً، ‬منذ ‬إطلاقها ‬في ‬مطلع ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬العام ‬الجاري. ‬

وتمثل ‬الخدمة ‬الإلكترونية ‬المبتكرة ‬دفعة ‬قوية ‬باتجاه ‬تسهيل ‬الإجراءات ‬على ‬المستثمرين، ‬عبر ‬ابتداع ‬قنوات ‬جديدة ‬وعصرية ‬تدعم ‬التطلعات ‬لتقديم ‬أفضل ‬الخدمات ‬المتوائمة ‬مع ‬متطلبات ‬الاقتصاد ‬المعرفي، ‬لتوفير ‬بنية ‬تحتية ‬وتشريعية ‬داعمة ‬للأعمال ‬والاستثمار ‬في ‬إمارة ‬عجمان.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان»: «تترجم خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونياً التزامنا بدفع عجلة التحسين المستمر للخدمات المقدمة لمجتمع الاستثمار بما يواكب مسيرة التحول الإلكتروني والذكي، في خطوة لتعزيز الجذب الاقتصادي، وتمثل الخدمة المبتكرة تجسيداً حقيقياً لمساعينا الدؤوبة لتقديم تجربة فريدة ومتميزة من شأنها إسعاد المتعاملين، من خلال زيادة حجم المعاملات المنجزة وتقليل زمن الإنجاز إلى ما بين 7 و10 دقائق».

وأضاف الشمري: «إنّ حجز أكثر من 450 اسماً تجارياً إلكترونياً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً يعكس الثقة العالية التي يوليها متعاملونا لمحفظة خدماتنا الإلكترونية، والتي أثبتت بأنها مساهم رئيس في تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي، متنوع ومزدهر لاستدامة التنمية. وتكمن أهمية الخدمة في كونها أداة محورية لتقليل الأخطاء في إنجاز المعاملات، سيّما أنها تتيح للمتعامل البحث عن الاسم التجاري المناسب دون أي تعارض أو تشابه مع أي اسم آخر.