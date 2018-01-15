اتحاد الكرة: تسجيل أحمد خليل قانوني

دبي (الاتحاد)

أكد اتحاد الكرة أن تسجيل اللاعب أحمد خليل في صفوف العين، جاء وفقاً للوائح الاتحاد والمستندات المقدمة من ناديي الجزيرة والعين، لذلك وافقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد على تسجيل اللاعب.

وأشار الاتحاد في بيان له، أمس، إلى أن اللجنة حرصت على تطبيق اللوائح والقوانين في هذا الشأن، مؤكداً أن القرار جاء بعد دراسة المستندات التي قدمها ناديا الجزيرة والعين، وجاءت عملية القيد بعدما أنهى الجزيرة عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء فترة التسجيل، وتقدم الجزيرة بمعاملة إنهاء عقد اللاعب على النظام الإلكتروني، وبذلك أصبح اللاعب حراً وفقاً لما نص عليه البند رقم 2 من التعميم السنوي رقم 1 للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وتقدم العين بطلب تسجيل اللاعب ضمن فترة الاستثناء طبقاً لما نصت عليه المادة رقم 2/‏36 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والفقرة 2 من البند ثانياً من التعميم السنوي رقم 1 للجنة.