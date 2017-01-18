بن دغر يدعو المنظمات الإغاثية الأممية للعودة إلى عدن

عدن، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية أمس، عزمها تقديم التسهيلات اللازمة لعودة منظمات الأمم المتحدة إلى عدن وفتح مكاتبها الرئيسة لدعم الأعمال الإنسانية والإغاثية. وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، خلال لقاء مع رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة الأممي في اليمن جوهانس جيكوب وعدد من المسؤولين «إن الأوضاع في عدن تحسنت كثيراً على كافة المستويات عما كانت عليه قبل عام، فقد عملت الحكومة على تطبيع الحياة وعودة بعض الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة كما قامت بتطهير محافظتي أبين وحضرموت من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وما زالت تعمل على مطاردة بعض الخلايا النائمة. لافتا إلى أن الحرب على الإرهاب والقضاء عليه يتطلب مساعدة من المجتمع الدولي.

ولفت بن دغر إلى حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وقال «السلام هو مطلبنا وهدفنا ولدينا قناعة راسخة أن الحرب تخلف مزيداً من اليتامى والأرامل والقتل والدمار، لذلك نحن حريصون على إنهاء الحرب والعودة إلى السلام وطرقه واضحة».

إلى ذلك، أعلن البنك الدولي أمس عن تقديم منحتين جديدتين إلى اليمن بإجمالي 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في جميع المحافظات. وستمول المنحتان الجديدتان من المؤسسة الدولية للتنمية، مشروعين يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وبتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إلى أن اجتماعات ستعقد بين البنك واليمن خلال الأيام المقبلة لبحث آلية توزيع المبلغ على عموم محافظات الجمهورية.