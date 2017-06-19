«الدار» تبدأ الأعمال الإنشائية بحديقة «ريم سنترال بارك»

سيد الحجار (أبوظبي)

بدأت شركة الدار العقارية، الأعمال الإنشائية بحديقة «ريم سنترال بارك» العامة، والتي تمتد على مساحة مليون قدم مربعة في جزيرة الريم، بتكلفة 250 مليون درهم، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق، فضلاً عن اقتراب اكتمال المنطقة الساحلية، فيما تباشر أعمال البنية التحتية في شهر يوليو المقبل.

وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي في شركة الدار العقارية، لـ«الاتحاد» إن تطوير حديقة «ريم سنترال بارك» العامة في جزيرة الريم، يأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية المؤسسية لشركة الدار العقارية، موضحاً أن الحديقة ستصبح معلماً رئيساً للعاصمة فور اكتمالها في العام 2018، وستضم جامعاً يسع 2000 مصل والعديد من المرافق المائية، والمطاعم، ومحال التجزئة، وحديقة للتزلج، وملاعب رياضية، ومناطق عديدة مخصصة للألعاب، وأنشطة مائية تفاعلية.

وتم تطوير الحديقة لتقدم مجموعة متنوعة من المعالم المميزة والمرافق التي تطل على الواجهة البحرية الطبيعية، بما في ذلك متنزه لمسافة 4 كيلومترات، فضلاً عن توفير الفرص التعليمية والترفيهية للزوار حول المحميات الطبيعية وأنواع النباتات في المنطقة.

وذكر المبارك أن أكثر من 60% من قطع الأراضي ضمن مخطط «الدار» الرئيس في جزيرة الريم، تشهد حالياً مراحل مختلفة من التصميم والأعمال الإنشائية، موضحاً أن «الريم» توفر فرصاً كبيرة لتطوير المشاريع المستقبلية من قبل الدار، وكذلك من الشركات التطويرية الأخرى.