«ماجد الفطيم» و«عُمانتل» توقعان اتفاقاً لتنفيذ شبكة في «مول عُمان»



تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 مسقط (الاتحاد) وقّعت أمس شركة ماجد الفطيم اتفاقاً مع الشركة العُمانية للاتصالات «عمانتل»، لبناء شبكة صوت وبيانات وفق أحدث جيل من التقنيات الفائقة والمتقدمة في موقع «مول عُمان» الذي هو قيد التشييد حالياً ويُعد أكبر وجهة للتسوق والحياة العصرية بسلطنة وسيحقق «مول عُمان» عند افتتاحه نقلة فارقة وغير مسبوقة في تجربة التسوق والحياة العصرية المتكاملة بسلطنة عُمان، وهو السبَّاق بالفعل على أكثر من صعيد، فهو يحتضن أول حديقة ثلجية في عُمان على مساحة 8 آلاف متر مربع، إلى جانب أكبر «ڤوكس سينما»، مثلما يتضمن هايبر ماركت «كارفور» على مساحة 12200 متر مربع، ومركز «المستكشفون الصغار» الشهير بتوفير تجربة تعليمية مرحة للصغار، ومركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت» على مساحة 2965 متر مربع. ويتطلب كل ذلك نشر أفضل الحلول الشبكية المتقدمة وأسرعها لمواكبة الطلب الهائل من المتاجر والمرافق والمتسوقين على خدمة الإنترنت اللاسلكية «واي فاي» والخدمة الشبكية. وتستثمر «ماجد الفطيم» قرابة 275 مليون ريال عماني في تشييد «مول عُمان»، وسيوفر عند افتتاحه في عام 2020 خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والنقالة، وخدمات البيانات والإنترنت الفائق السرعة لتلبية متطلبات ما يربو على 350 متجراً و20 مطعماً على امتداد مساحته القابلة للتجزئة البالغة 137 ألف متر مربع، وستتوافر كل تلك الخدمات عبر شبكة مكرَّسة من «عمانتل».