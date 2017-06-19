أم القيوين (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا، احتفى الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، بأبطال الراليات والمتسابقين المشاركين في بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا للسولو ريس من داخل وخارج الدولة، بنسختها الرابعة، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم بهذه المناسبة مساء أمس الأول، وذلك بأم القيوين.

وقام الشيخ مروان بن راشد المعلا بتوزيع الجوائز وتتويج الفائزين وتسلم جائزة المركز الأول لفئة تي 1 حسن البلوشي، ونال محمد المناعي كأس المركز الثاني، وتامر أبو السعد كأس المركز الثالث، وذهب المركز الأول لفئة تي 2 لمحمد ناصر المير، وفي فئة يو تي في نال عبد العزيز الشطي كأس المركز الأول، وحصل خالد المهندي على كأس المركز الثاني، ونال مناف عابدين كأس المركز الثالث، وفي جروب إس نال عبد الله الكتبي كأس المركز الأول، وحصل حسن البلوشي على كأس المركز الثاني، ونال نوح بو حميد كأس المركز الثالث.

وفي بطولة الأتوكروس الرمضانية نال يزن رجلة كأس المركز الأول لفئة 1600، وحصل عبد الله سيف بو عصيبة على كأس المركز الثاني، ونال تمجيد عبد الله كأس المركز الثالث، وفي فئة 2000 نال المركز الأول عبد الله الشامسي، وذهب المركز الثاني لراشد الشامسي، وحل ثالثاً علي حسن، وفي فئة يو تي في، نال ألن نوفل المركز الأول، وحل رشاد فرج في المركز الثاني، وجاء مروان الرحماني ثالثاً.

ونال محمد ضيف العامري كأس أفضل زمن لفئة 6 سلندر توربو في بطولة الدراج ريس الرملي، وحصل يوسف آل علي كاس أفضل زمن 6 سلندر مفتوحة، ونال جاسم آل علي كأس أفضل زمن 8 سلندر مفتوحة.