أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الجودة للخدمات البحرية البترولية «‏QMS»، ‬بالتعاون ‬مع ‬شركة ‬زاخر ‬مارين ‬الدولية «‬ZMI» ‬ومقرها ‬أبوظبي، ‬تسلم ‬أول ‬منصة ‬بترولية ‬بحرية ‬تم ‬بناؤها ‬في ‬حوض ‬صناعة ‬السفن ‬البحرية ‬في ‬جمهورية ‬الصين، ‬وذلك ‬بإشراف ‬عدد ‬من ‬المهندسين ‬والفنيين ‬من ‬شركة ‬زاخر ‬مارين.

وقال علي حسان العلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة زاخر مارين انترناشونال «قمنا بتصميم وبناء أحدث منصة بترولية بحرية ضمن مشروع يضم 3 منصات بحرية جرى تنفيذها في الصين، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 350 مليون دولار أميركي (1.2 مليار درهم)، وتعد هذه المنصات الأكبر والأكثر تطوراً من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة، وجرى تصميمها للقيام بالعديد من المهام مثل الحفر والتركيب والصيانة، وتتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، وتعمل في مختلف الظروف المناخية، والمواقع البحرية». وأضاف العلي: «إن أول منصة بترولية بحرية عملاقة وصلت إلى أبوظبي الأسبوع الماضي، مع العلم أنه جرى تنفيذها لكي تعمل في مختلف المناطق الحارة والباردة في الشرق الأوسط وأوروبا، و تحتمل مختلف الظروف المناخية، وتعد الأفضل من حيث التصميم والأداء مقارنة بالمنصات البحرية الموجودة في العالم». وذكر مصدق اليعقوب المدير العام لشركة زاخر مارين انترناشونال، أن المنصة التي جرى تسلمها مؤخراً، وجلبها إلى أبوظبي قد استغرق تصميمها وبناؤها 3 أعوام، وتعتبر الأحدث تصميما وتجهيزاً، وهي ضمن 3 منصات عملت الشركة على تصميمها وبنائها، بينما سيجري إرسال منصة ثانية إلى منطقة بحر الشمال قبالة السواحل البريطانية الهولندية لتنفيذ أعمال تتعلق بمولدات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح، والتي سيجري تركيبها داخل المياه، إضافة إلى أعمال حقول النفط والغاز البحرية.

وكشف اليعقوب عن الخطط الاستراتيجية للشركة التي تعتزم من خلالها تصميم وبناء 5 منصات بترولية بحرية في الصين، ويتوقع تسلمها قبل نهاية العام 2018، وقد تم‏‭ ‬تصميمها ‬وبناؤها ‬بطرق ‬مبتكرة ‬لتتناسب ‬مع ‬الظروف ‬البحرية ‬والجغرافية ‬لمنطقة ‬الخليج ‬العربي، ‬حيث ‬ستعمل ‬هذه ‬المنصات ‬على ‬امتداد ‬سواحل ‬منطقة ‬الخليج ‬العربية ‬من ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬وحتى ‬دولة ‬الكويت.

من جهته، قال كابتن رون مغاوير رئيس قسم المنصات البترولية في الشركة، إن المنصة التي جرى تسلمها في أبوظبي، تعتبر الأكبر والأهم في منطقة الخليج العربي، وتستطيع هذه المنصة العمل في أوروبا وبحر الشمال، وتتمتع بحسن التصميم والأداء الدقيق مقارنة بالمنصات البحرية الموجودة، وتستطيع أداء أكثر من مهمة داخل حقول النفط، الأمر الذي يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج.

وتضم شركة زاخر مارين انترناشونال ‏Z.M.I ‬وشركة ‬الجودة ‬للخدمات ‬البحرية ‬والبترولية ‬Q.M.S ‬أكثر ‬من ‬2000 ‬موظف ‬ومهندس ‬وخبير ‬وعامل، ‬يتمتعون ‬بالخبرة ‬و‬التأهيل ‬والتدريب ‬العالي، ‬وتتبع ‬الشركة ‬أعلى ‬معايير ‬الأمن ‬والسلامة‬.