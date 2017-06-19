فريق الإمارات للدراجات ينتزع المركز الثاني

أبوظبي (الاتحاد)
انتزع الإيطالي ساشا مودولو، دراج فريق الإمارات، المركز الثاني متخلفاً عن بطل العام بيتر ساجان الفائز بالمركز الأول (فريق بورا - هانزجروي) في المرحلة الثامنة من جولة سويسرا للدراجات الهوائية، أمس الأول، فيما حافظ روي كوستا، دراج فريق الإمارات، الفائز ثلاث مرات، على مركزه بين الخمسة الأوائل في التصنيف العام. ويأتي فوز مودولو بالمركز الثاني ليكون الفوز الثاني خلال السباق لفريق الإمارات، وذلك بعد أن فاز روي كوستا، بطل العام البرتغالي، بالمركز الثاني في المرحلة السادسة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مودولو «أعتقد أنني أحرزت تقدماً جيداً في جولة سويسرا، وأنا سعيد بفوزي في هذه المرحلة وانضمامي إلى الثلاثة الأوائل».
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من جانبه، أكد سيمون بيدرازيني، المدير الرياضي لفريق الإمارات، أن الشكل العام للفريق في المرحلة الثامنة كان جيداً، وكان من الصعب أن نتمكن من تحقيق نتائج أفضل اليوم نظراً إلى أن أداء الدراج ساجان كان مثالياً.
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وتمتد المرحلة النهائية من جولة سويسرا لمسافة 28,6 كلم، وهي سباق فردي ضد الزمن يبدأ وينتهي في شافاوسن في سويسرا.