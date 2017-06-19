«أدنيك» تفوز بجائزتين من الاتحاد الدولي لمنظمي الفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

فازت مجموعة «أدنيك» بجائزتين مرموقتين من جوائز الاتحاد الدولي لمنظمي الفعاليات (AEO)، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي عقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.

وحصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض جائزة «أكثر مراكز المعارض استدامة» لعام 2017، فيما فاز مركز إكسل لندن المملوك بالكامل لمجموعة أدنيك بجائزة «أفضل مركز للمعارض على مستوى العالم». ويؤكد هذا الفوز المكانة البارزة التي تتمتع بها أدنيك كشركة عالمية رائدة تلتزم بتطوير أفضل المرافق والخدمات التي تواكب احتياجات قطاع المعارض والفعاليات العالمية وفق أرقى المعايير العالمية.

وتلقت الجائزة في دورتها الحالية عدداً قياسياً من المشاركات، وقامت لجنة تحكيم مستقلة ضمت 38 عضواً باختيار القائمة النهائية للمرشحين التي شملت في فئة جائزة الاستدامة سبعة من أشهر مراكز المعارض على مستوى العالم من بينها مركز راي أمستردام للمعارض والمؤتمرات، ومركز تصميم الأعمال، وشركة يو بي إم، شركة جي إي إس، وشركة الكريستال، وغيرها، فيما شملت القائمة النهائية في فئة أفضل مراكز المعارض شركة آي إي جي، وشركة O2، ومركز راي أمستردام للمعارض والمؤتمرات، والمركز الوطني للمعارض، والمركز الاسكتلندي للفعاليات، ومركز أوليميا لندن، وغيرها.

وقالت معالي نورة محمد الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة والتي تأتي تكريماً واعترافاً بالدور المميز الذي تقوم به أدنيك لتطبيق استراتيجية مبتكرة تضمن استدامة مرافقنا وجودة خدماتنا وفق أرقى المعايير العالمية».