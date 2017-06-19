35.1 مليار درهم الناتج الإجمالي لرأس الخيمة خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة 35.1 مليار درهم خلال العام 2016، بنمو نسبته 3.1% بالأسعار الجارية و3.5% بالأسعار الثابتة بحسب التقديرات الأولية.

وأكد التقرير الاقتصادي السنوي للإمارة لعام 2017، أن هذه التطورات تأتي في سياق محافظة اقتصاد الإمارة على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، وعلى استقرار زخمه المستدام، على الرغم من التداعيات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في العالم، واستمرار تدني الأسعار العالمية للنفط، وهي ترسخ ما يتمتع به الناتج المحلي من خصائص تعكس تنوعه وانفتاحه على أكثر من قطاع بالمقارنة مع العديد من اقتصادات دول المنطقة.

واستمر قطاع الصناعات التحويلية بالاستحواذ على نحو 31% من الناتج المحلي، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي، فإن هذه النسبة ترتفع إلى نحو 36% من الناتج المحلي.

أما القطاعات الأخرى الأكثر مساهمة فكانت على الترتيب قطاعي التشييد والعقارات، ومن ثم قطاع التجارة.