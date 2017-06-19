أحلام علي.. «قلب من الشوكولاتة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

عشقت فن الطبخ وتميزت بتقديمه، وأضافت لمساتها الجمالية على المقادير، فخرجت بأطباق لديها نكهة وجمال الشكل.. أحلام علي حاصلة على بكالوريوس في مجال التسويق من جامعة الإمارات عام 2014، حبها لعالم الطبخ وأسراره دفعها إلى الالتحاق بعدة دورات وورش عمل عن صناعة الحلويات والتعرف على أسرارها ومكوناتها، حيث تعلمت على يد العديد من الطهاة مهارة صنع الحلويات وطريقة تنسيقها وتسويقها.

وتشجيعاً من أسرتها استطاعت أحلام أن تفتح مشروعها «heart of chocolate uae» عبر حساب إنستغرام لإعداد الكثير من الحلويات بنكهات شهية ولذيذة، تفتح الشهية.. وترجع تسمية مشروعها إلى أنه يعنى «قلب من الشوكولاتة».

أحلام تعد 5 أنواع من الحلويات تختلف أشكالها باختلاف نكهاتها، مثل لوز الكراميل مع الشوكلاتة، فول سوداني بالشوكولاتة، شوكولاتة مع كريمة الفسق، ترافلز، وأصابع الوايفل بحشوة البندق، سمسم بالكراميل مع الشوكولاتة، معترفة أنه ما يميز حلوياتها النكهة المميزة التي تحمل بصماتها في المذاق، من غير إضافات أثناء إعداد تلك الحلويات، التي يطلبها الكثير من الزبائن، حيث يعجبهم الطعم والشكل والتنسيق، ويقبلون عليها من دون غيرها، خاصة حين تقدم على الموائد، سواء في الأيام العادية أو المناسبات.

وتضيف: «منذ انطلاق المشروع اكتسبت شهرة وسمعة طيبة لدى من يطلبون تلك الأطباق، لأن السعر في متناول الجميع»، بالإضافة إلى لمساتها الجمالية، التي تضعها على الطبق، فتظهره لوحة فنية جميلة تزيد عليه الطلب.

وأشارت أحلام إلى أن هذه الهواية تحتاج إلى مهارة في إتقان إعداد تلك الأطباق في شهر رمضان الكريم، الذي تتنوع فيها المائدة بكل ما لذ وطاب من الحلويات أو في وقت العزائم وأعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، ويمكن أن تحمل كهدايا للأهل والأقارب خلال الزيارات العائلية.