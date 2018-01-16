الفجيرة يعبر «إعصار» حتا

عجمان (الاتحاد)

تأهل فريقا شباب الأهلي- دبي والفجيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تغلبهما على كل من العروبة وحتا، أمس، حيث نجح الفجيرة بعشرة لاعبين في تجاوز إعصار حتا 3 - 2 بعد أشواط إضافية.

وتفوق الفجيرة نسبياً في الشوط الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا، وكان الأكثر مبادرة للهجوم وتهديد مرمى حتا، ثم انقلبت الأمور في دقيقة واحدة بالشوط الثاني حينما حصل أحمد راشد على بطاقة صفراء ثانية ليطرد، ومن الخطأ نفسه سدد البرازيلي جابريل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة سكنت مرمى الفجيرة في الدقيقة 54.

ورغم النقص العددي، أدرك الفجيرة التعادل برأسية خالد عبد الله في الدقيقة 60، وعاد «ذئاب مارادونا» لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 عبر أحمد موسى، وفي الدقيقة 90 أدرك روزا التعادل بمجهود فردي لحتا.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وفيهما خطف الفجيرة الهدف الثالث القاتل بواسطة هيثم المطروشي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 120+2. وعلى ستاد راشد بن سعيد بعجمان، تغلب شباب الأهلي- دبي على العروبة بهدف سجله الكرواتي إيريك انتي في الدقيقة 27، مستغلاً كرة ثابتة نفذها راشد حسن داخل منطقة الجزاء، حولها اللاعب الكرواتي برأسه داخل الشباك، محرزاً أول أهدافه بقميصه الجديد في ثاني مبارياته مع الفريق بعد مشاركته في مباراة حتا بالجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي.

فرض شباب الأهلي- دبي سيطرته على معظم مجريات اللقاء، وأتيحت له العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني.