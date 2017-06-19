دكتوراه فخرية من «أميركية القاهرة» لـ عبد العزيز الغرير

القاهرة (الاتحاد)

منحت الجامعة الأميركية بالقاهرة، أمس، درجة الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية لمعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، تقديراً منها لجهوده في تغيير المشهد التعليمي في العالم العربي وتوفير فرص تعليمية للطلاب العرب المستحقّين.

ونال الغرير هذا الشرف خلال حفل تخرج طلاب المرحلة الجامعية، الذي ألقى خلاله كلمةً أمام حضورٍ ضمّ أكثر من 4000 شخص، منهم 634 طالباً وطالبة من الخريجين وأهاليهم ومجلس أمناء الجامعة ورئيسها والكادر التدريسي، وممثلين عن جهات حكومية والقطاع الخاص وأهل العطاء.

وقال معاليه في بداية كلمته: «إن كل واحد من الطلاب الذين نحتفل بتخرجهم اليوم هو الآن من أهم موارد منطقتنا العربية وأقوى دفاعاتنا، وهو بالنهاية أملنا الأكبر في المستقبل». وتحدث عن تجربته الشخصية على صعيد الدراسة والعمل، وأسدى للطلاب نصائح حثّهم من خلالها على تحدي أوضاعهم الراهنة باستمرار والشروع بالتغيير، والثبات في وجه الشدائد، بالإضافة إلى البدء بردّ العطاء لبلادهم والمنطقة العربية في وقت مبكر.

وفي سياق حديثه عن الشراكة التي تجمع بين مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم والجامعة الأميركية بالقاهرة، شكر الغرير رئيس الجامعة وإدارتها على فتحهم الباب أمام طلاب المؤسسة من مصر وباقي الدول العربية، وقال: «نحن نتشارك مع الجامعة الأميركية بالقاهرة الرؤية ذاتها، وهي أن المؤسسات الخيرية والتعليمية وغيرها يمكنها، بل ويتوجب عليها، أن تعمل معاً بهدف إتاحة فرص الحصول على التعليم لمن هم بأشدّ الحاجة إليه».