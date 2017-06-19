الشارقة (الاتحاد)

وقعت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وكلاتونز العقارية اتفاقا من أجل العمل المشترك في مختلف الأمور العقارية بمدينة الشارقة للإعلام، تتضمن قيام الشركة بتنفيذ دراسة جدوى للسوق، والبحث في المنتجات العقارية المناسبة لـ«شمس» والشركات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تقديم مقترحات مبنية على تلك الدراسات تتعلق بنوعية العقارات التي تطرحها شمس ويتقبلها السوق.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام نرحب بشراكتنا الاستراتيجية مع كلاتونز العقارية التي تمتلك خبرات عريقة في عالم الاستثمار العقاري، والذي سيتجلى في الكثير من التفاصيل بناء على الاتفاقية التي وقعنا معهم.

وتابع: تسعى الشارقة من خلال «شمس» إلى تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي، والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة، وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع، عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية.وقال الشريك التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط، ستيف مورغان، لدينا خبرات عريقة وفريق نشط وسجل حافل بالإنجازات والنجاحات والتميز في مجال تقديم خدمات الاستشارات العقارية لمشاريع ضخمة ومتعددة الاستخدامات، ونحن سعداء في العمل والتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام التي تعتبر مدينة فريدة في عالم الإعلام والاستثمار، ويسرنا أن نكون شركاء لهم.