4 فئات جديدة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إن اللجنة العليا للجائزة أقرت عملية التحول الذكي الكامل لكل الإجراءات الفنية والإدارية للمشاركة في أعمال وفعاليات الجائزة، حيث يتم فتح باب التقديم للمشاركة في الجائزة محلياً وإقليمياً بدءاً من العام 2018، موضحاً أن الدورة السادسة عشر تتميز باستحداث 4 فئات جديدة تركز على إسعاد العاملين والمتعاملين والتحول الرقمي وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل.

جاء ذلك، خلال الأمسية الرمضانية التكريمية لمقيّمي ومحكّمي الجائزة التي استضافها مجلس عائلة الفهيم، بحضور سعيد عبد الجليل الفهيم، والدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عضو اللجنة العليا للجائزة، ويوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، و100 شخص من أعضاء لجان التقويم والتحكيم الخاصة بالجائزة.

وقال سعيد عبدالجليل الفهيم، إن دورات جائزة الشيخ خليفة للامتياز السابقة التي بلغ عددها 15 دورة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاركين في برامج وفعاليات الجائزة، ما يسهم في زيادة مستوى الوعي في أوساط القيادات التنفيذية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمعايير الجودة والامتياز.

وأشاد سعيد عبدالجليل الفهيم بالدعم الذي تتلقاه الجائزة منذ انطلاقها قبل ثمانية عشر عاماً من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه ومتعه بموفور الصحة العافية، مشيراً إلى أن الجائزة تتشرف بحمل اسم سموه تاجاً يتلألأ على صدرها منذ انطلاقها في العام 1999، وكذلك بالمتابعة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي الرئيسي للجائزة وفعالياتها المختلفة.