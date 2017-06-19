«التوأم».. رصد تحولات سياسية واقتصادية في أعقاب وفاة عبدالناصر

سعيد ياسين (القاهرة)

«التوأم» مسلسل اجتماعي درامي عرض خلال شهر رمضان قبل عشرين عاماً، ويعد من أشهر المسلسلات التي تعرضت لقضية التوائم، والفروقات الشخصية والفردية واختلاف الطباع بينهما، وحقق وقت عرضه نجاحاً لافتاً.

وتناولت أحداثه قصة توأمين «عزيزة» و«تهاني»، إحداهما طيبة وبريئة وتتصف بالهدوء والرزانة، والأخرى شريرة وتتصف بالأنانية، وبدأت أحداث «التوأم» مع رحيل الرئيس جمال عبدالناصر في الثامن والعشرين من سبتمبر 1970، واستمرت حتى أواخر الثمانينيات من خلالهما، حيث تعيش الأولى الطيبة مع أسرتها في حي شعبي، وتنتقل الثانية المتمردة على واقعها إلى حي أرستقراطي لتعيش مع عمتها الثرية، وتعيش «عزيزة» مع شاب من جيرانها قصة حب تتوج بالزواج، وخلال ذلك يشارك الزوج في حرب 1973 وبعد الحرب يقرر العمل في إحدى الدول العربية، ثم ينتقل منها إلى أفغانستان، حيث ينخرط في جماعة متطرفة تعهد إليه تنفيذ عمل تخريبي في مصر.

وشارك في بطولته ليلى علوي، التي جسدت شخصيتي «عزيزة» و«تهاني»، وأعادها إلى الدراما التلفزيونية بعد ثلاثة أعوام، حيث كان آخر مسلسلاتها «العائلة» 1994، ويوسف شعبان وأبو بكر عزت، وفادية عبدالغني، وكتبه يسري الجندي، وأخرجه مجدي أبو عميرة. ومن كواليس العمل، الذي عرض عام 1997، أن صفية العمري اعتذرت عن أداء الشخصية التي رشحت لها، بسبب اضطرارها للسفر لزيارة ولديها في أميركا، خصوصاً أن التصوير كان تأخر عن الموعد المحدد، فتم اختيار فادية عبدالغني لأداء الشخصية بدلاً منها، كما كان مقرراً أن يقوم المنتج رياض العريان بتنفيذ إنتاج المسلسل، وكانت المرشحة للبطولة وقتها الفنانة إيمان الطوخي، وبعد أن نقل تنفيذ الإنتاج إلى المنتج محمد فوزي تم اختيار ليلى علوي للبطولة، كما كان المخرج يحيى العلمي هو المرشح للإخراج، وبسبب توليه رئاسة قطاع الإنتاج وقتها، ترشح المخرج مجدي أبو عميرة ليقوم بإخراجه.

وقال المؤلف يسري الجندي: إنه توقع أن يثير المسلسل جدلاً واسعاً لأنه جعل للإرهاب خلفية وطنية تتمثل في المشاركة في حرب 1973، ويتهم الحكومة ضمناً بالمسؤولية عن تحول البطل إلى النقيض، لأنها لم توفر له ولأقرانه فرص عمل تحول دون وقوعهم في براثن الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أنه رغم أن فكرة المسلسل صدمت البعض، وبالتحديد اختياره البطل العسكري الذي أصبح إرهابياً، فإنه أكد أنه قدم عملاً موضوعياً، رصد التحولات السياسية والاقتصادية التي حدثت في مصر في أعقاب وفاة عبدالناصر، والتي أوجدت شرخاً في المجتمع، وكشف عن أن هدفه كان التأكيد على أن المؤسسة الأمنية لا تتحمل المسؤولية وحدها تجاه ظاهرة الإرهاب، وأن هناك جهات عدة تشاركها في تحمل هذه المسؤولية.