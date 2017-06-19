«إعمار للضيافة» تفتتح فندق «روڤ المركز التجاري»

دبي (الاتحاد)
افتتحت «روڤ للفنادق»، العلامة التجارية التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»، أحدث فنادقها في دبي، والذي تركز من خلاله على قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.
وتواصل العلامة التجارية الفندقية التي نشأت وانطلقت محلياً من دبي، في تقديم قيمة كبيرة للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. ويمثل «روڤ المركز التجاري» أحدث العقارات التي يتم تشغيلها ضمن محفظة «روڤ للفنادق» في أعقاب افتتاح كل من «روڤ وسط مدينة دبي» و«روڤ سيتي سنتر» و«روڤ المدينة الطبية»، والتي تحقق جميعها معدلات إشغال عالية.
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وكما يوحي اسم الفندق الجديد، فإن أبرز مزايا «روڤ المركز التجاري» هي الموقع الحيوي على مقربة من «مركز دبي التجاري العالمي» الذي يشهد العديد من الفعاليات البارزة على مدار السنة. ويبعد الفندق 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي، وهو قريب أيضاً من مركز دبي المالي العالمي، ليكون موقعه حيوياً على تقاطع أهم مركزين تجاريين للمدينة، سواء التقليدي في بر دبي أو المناطق الجديدة التي أصبحت خلال فترة قصيرة وجهة رئيسة للأعمال في المدينة.
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قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «في ضوء النمو الكبير الذي يحققه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، لا سيما خلال هذه المرحلة التي تتواصل فيها الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، تبرز الحاجة لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة إقامة مميزة تحقق لهم قيمة عالية في الوقت ذاته».
وكما هي الحال في جميع مشاريع «روڤ للفنادق»، ينفرد «روڤ المركز التجاري» بتصميمه الخاص، حيث تروي الأعمال الفنية التي تزين أرجاءه حكايات فريدة تشجع الضيوف على التقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم الفندق 270 غرفة، 30% منها متصلة ببعضها بعضاً، ما يجعلها مناسبة للعائلات.