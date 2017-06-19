«إعمار للضيافة» تفتتح فندق «روڤ المركز التجاري»

دبي (الاتحاد)

افتتحت «روڤ للفنادق»، العلامة التجارية التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»، أحدث فنادقها في دبي، والذي تركز من خلاله على قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.

وتواصل العلامة التجارية الفندقية التي نشأت وانطلقت محلياً من دبي، في تقديم قيمة كبيرة للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. ويمثل «روڤ المركز التجاري» أحدث العقارات التي يتم تشغيلها ضمن محفظة «روڤ للفنادق» في أعقاب افتتاح كل من «روڤ وسط مدينة دبي» و«روڤ سيتي سنتر» و«روڤ المدينة الطبية»، والتي تحقق جميعها معدلات إشغال عالية.

ويجري العمل في الوقت الحالي على تطوير ستة فنادق أخرى تتميز بدورها بمواقعها الاستراتيجية في المدينة، لتلبي احتياجات الزوار المتوافدين إلى دبي من أنحاء العالم كافة، والذين يتطلعون إلى التمتع بتجربة ضيافة عصرية تمتاز في الوقت ذاته بالقيمة الكبيرة. وبذلك، سيرتفع عدد غرف «روڤ للفنادق» التي يتم تطويرها كمشروع مشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس القابضة»، إلى أكثر من 3700 غرفة بحلول عام 2020.

وكما يوحي اسم الفندق الجديد، فإن أبرز مزايا «روڤ المركز التجاري» هي الموقع الحيوي على مقربة من «مركز دبي التجاري العالمي» الذي يشهد العديد من الفعاليات البارزة على مدار السنة. ويبعد الفندق 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي، وهو قريب أيضاً من مركز دبي المالي العالمي، ليكون موقعه حيوياً على تقاطع أهم مركزين تجاريين للمدينة، سواء التقليدي في بر دبي أو المناطق الجديدة التي أصبحت خلال فترة قصيرة وجهة رئيسة للأعمال في المدينة.

ويقدم «روڤ المركز التجاري» الذي يضم 270 غرفة، تجربة إقامة عصرية تحفل بالتصاميم المميزة وتخاطب المسافرين ورجال الأعمال الذين يقدّرون القيمة الفعلية في الإقامة الفندقية.

قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «في ضوء النمو الكبير الذي يحققه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، لا سيما خلال هذه المرحلة التي تتواصل فيها الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، تبرز الحاجة لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة إقامة مميزة تحقق لهم قيمة عالية في الوقت ذاته».

وكما هي الحال في جميع مشاريع «روڤ للفنادق»، ينفرد «روڤ المركز التجاري» بتصميمه الخاص، حيث تروي الأعمال الفنية التي تزين أرجاءه حكايات فريدة تشجع الضيوف على التقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم الفندق 270 غرفة، 30% منها متصلة ببعضها بعضاً، ما يجعلها مناسبة للعائلات.